Yeni Yıl Dolayısıyla Sivrice'de Gıda Denetimleri Yapıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gıda üretimi yapan işletmelerde, Zabıta Amirliği ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yeni yıl dolayısıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde hijyen kuralları, son kullanma tarihleri ve gramaj kontrolü yapıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yeni yıl dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.
Sivrice Belediyesi Zabıta Amirliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ilçede gıda üretimi yapan işletmelerde, fırınlar, lokantalar ve marketlerde denetim yapıldı.
Ekipler, işletmeleri halk sağlığına ve yasal düzenlemelere uygunluk, ürünleri de gramaj, son kullanma tarihi, fiyat tutarlılığı ve hijyen kuralları yönlerinden denetledi.