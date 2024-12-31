Yeni Yıl Dolayısıyla Sivrice'de Gıda Denetimleri Yapıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yeni yıl dolayısıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.

Sivrice Belediyesi Zabıta Amirliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ilçede gıda üretimi yapan işletmelerde, fırınlar, lokantalar ve marketlerde denetim yapıldı.

Ekipler, işletmeleri halk sağlığına ve yasal düzenlemelere uygunluk, ürünleri de gramaj, son kullanma tarihi, fiyat tutarlılığı ve hijyen kuralları yönlerinden denetledi.