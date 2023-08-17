YENİ VALİ'DEN İLK İŞ, ANTALYA 1 MİLYAR DOLARLIK KONGREYE ADAY

MALATYA'dan Antalya'ya atanan Vali Hulusi Şahin, ilk mesai gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle, 1 milyar dolarlık turizm kapasitesine sahip Uluslararası Astronomi Kongresi 2026 için Antalya'nın aday olduğunu açıkladı.

Antalya'nın yeni Valisi Hulusi Şahin, 17 Ağustos Perşembe günü itibarıyla görevine başladı. Vali Şahin, kamu kurum yöneticileriyle görüşmeler yaptıktan sonra ilk basın toplantısını düzenledi. Vali Şahin, Antalya'nın çok güzel bir şehir ve müthiş bir iklime sahip olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, Türkiye'nin gözbebeği Antalya'ya atanmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

GÜZEL VE DEĞERLİ BİR ŞEHİR

Malatya'daki depremi hatırlatarak, çok zor bir gündemden çıkıp Antalya'ya geldiğini dile getiren Vali Şahin, ' Antalya Türkiye için çok önemli bir şehir, turizmde amiral gemidir. Antalya sadece turizmden ibaret değil, pek çok şeyde Türkiye birincisi, tarımsal ürünlerde birinci. Böyle güzel ve değerli bir şehirde olmak gerçekten gurur verici. Hedefimiz öncelikle Antalya'ya katkı sağlamak, rutinin üzerine çıkabilmek. Biz olmasak olmayacak bir iş yapabilir miyiz, onun arayışı içinde olacağız' dedi.

İLK İŞ, ASTRONOMİ KONGRESİ

Vali Hulusi Şahin, Antalya Valiliği görevine başladığı ilk gün Antalya'ya 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilecek bir proje için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Şahin, 'Bugün mesaiye Teknoloji Bakan yardımcımızla beraber Uluslararası Astronomi Kongresi'nin bir sonraki durağının Antalya olması için bir çalışmayla başladık. Antalya 2026 için aday ve bunu alabilirse yaklaşık 1 milyar dolarlık turizm kapasitesi oluşabilecek. Hem turizmi güneş, deniz kum üçgeninden çıkarıp, daha katma değerli ve 12 aya yayılan bir turizm anlayışı için çalışacağız. Tarımda zaten güçlü, bunu daha katma değerli ürünlerle nasıl geliştirebileceğimizin arayışı içinde olacağız' diye konuştu.

ARITMALAR SADECE BELEDİYELERİN KONUSU DEĞİL

Sanayiyi güçlendirmenin arayışı içinde de olacaklarını anlatan Vali Şahin, 'Altyapılarla ilgili Antalya'da yapılacak çok iş var. Karayolları ve arıtmalar. Bu kadar güzel bir coğrafyayı kirletemeyiz. O yüzden tüm atıklarımız ileri derece biyolojik arıtmayla arıtılmalı ve bunun için bir master plan ve uzun vadeli proje hazırlanmalıdır. Bu sadece belediyelerin konusu değil, Türkiye'nin konusudur' dedi.

BASINA DEMEÇ İZNİ

Eğitimde de özel çaba gösterdiğini anlatan Vali Şahin, Antalya'nın turizmde olduğu gibi eğitimde de Türkiye'nin amiral gemisi olabileceğini söyledi. Şahin, 'Yetkilerimizi kullanırken kıskanç olmayacağız. Daire müdürlerimiz, yazısını da çıkartıyorum. Basına demeç verebilirler. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yok. Ben basın mensuplarımızın haber konusunda nasıl sıkıntı çektiğini iyi biliyorum. Bunu Antalya'da yaşamak istemiyoruz. Daire müdürlerimiz, il müdürlerimiz, tüm kamu kurumlarının temsilcileri rahatlıkla kendi alanlarında demeçler verebilirler, televizyona, gazeteye çıkabilir, açıklamalar yapabilirler. Bu konuda herhangi bir kısıtlamamız olmayacak. Her konuda bilgi alıverişinde bulunacağız' şeklinde konuştu. (DHA)