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İş insanı Teoman Yıldırım, siyasi parti kuruluyor

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Teoman Yıldırım, 'Güçlü Türkiye' sloganıyla yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı.

"Güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir siyasi parti kurmaya hazırlanan Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı Teoman Yıldırım, partiyi önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirterek, "Türkiye'yi şaşırtacağız. Güçlü ekonomi politikaları ile vatandaşın umut kapısı olacağız" dedi.

YENİ SİYASİ PARTİ KURULUYOR

TEPSAM ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı iş insanı Teoman Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Güçlü Türkiye" sloganıyla kuracakları yeni partiyi önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti. Türk politik hayatında sadece biçimsel değil, yapısal anlamda da değişikliği beraberinde getireceklerini söyleyen Yıldırım, medya, siyasi odak ve seçmen arasındaki iletişimi, güçlü kadro ile kuracaklarını, partinin örgütlenmesini de tamamlayarak, bir sonraki genel seçimlere inanç ve kararlılıkla gireceklerini ifade etti.

Yıldırım, demokrasi ve eşitlik anlayışıyla her vatandaşa, hür demokratik hak sağlayacaklarını ve eşit bir toplum oluşturacaklarını anlattı. Güçlü ekonomi politikasının en temel hedefleri olduğunu vurgulayan Teoman Yıldırım,"Türkiye'yi şaşırtacağız. Güçlü ekonomi politikaları ile vatandaşın umut kapısı olacağız" değerlendirmesini yaptı.

"KAZANAN TÜRKİYE OLACAKTIR"

Vatandaşların, hak ettiği kaliteli ve insanca yaşam sürmesinin, temel hedefleri olduğunu belirten Yıldırım, "Ülkenin kayıpları kazanca döndüğünde bütün vatandaşların refah düzeyi arttığında kazanan Türkiye olacaktır. Ekonomiyi yeniden inşa etmeye hazırız" dedi. Türkiye ekonomisinin kendileri ile beraber büyük dönüşüm içerisinde olacağını, işsizlik ile mücadelede sanayiciyi ve kobileri yatırım konusunda destekleyeceklerini ifade eden Yıldırım, "Güçlü Türkiye Ekonomi Modeli" ile yola çıktıklarını ve kararlı olduklarını dile getirdi.

İş insanı Teoman Yıldırım, "eski siyasetçilerin yanı sıra şu anda değişik partilerde aktif siyaset yapan milletvekilleri ile de görüştüklerini" ifade ederek, devletin ve siyasetin, kısa-orta-uzun vadeli hedeflerinin belirlenip "kararlı ve ilkeli" bir siyaset yürüteceklerini, yeni anayasa yapmanın mücadelesi içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

İş insanı Teoman Yıldırım, siyasi parti kuruluyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

100 yıldır muhalefet de kalarak devletin kasasına katrilyonlarca lira boşuna masraf olan memleketin hayrına tek bir çivi çakmayan CHP yiyeceğine biraz da bunlar yesin

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Haber YorumlarıOzzy ST:

Bir sen eksiktin.

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Haber YorumlarıSuat Görgülü:

bu işte iyi para var galiba ??????

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Haydi hayırlısı. Kaç parti oldu , 167 parti var , seçimlere katılabilme sayısı ise 38 mi 40 mı tam bilemedim. Çok iş var burada , belli sayıda büro açacaksın, tefriş edeceksin,adam bulacaksın vs..

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

hi bir siz eksiktiniz tam oldu

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Lay lay lom. % 0.25 OY oranı olur mu bilemem. Paraya bakar.

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Haber Yorumlarısüleyman üstün:

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