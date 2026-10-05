YENİ Partili Kayışoğlu, TÜİK ile ENAG arasındaki enflasyon farkına dikkati çekti

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(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, enflasyona ilişkin, " Saray'ın ekonomi politikası halkı yoksullaştırıyor, iktidarı zenginleştiriyor. Artık bu düzen değişmeli. Halkın sofrasından çalan değil, halkın refahını büyüten bir ekonomi düzeni kurulmalı" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Rakamlar yalan söylemez, Saray söyler! TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 29,73. ENAG'a göre ise yüzde 46,61! Kira artış tavanı yüzde 31,49. Ama Saray hala 'enflasyonla mücadele ediyoruz' diyor. Milyonlarca emekli ve çalışan geçim derdindeyken, iktidar halkın yaşadığı hayat pahalılığını rakam oyunlarıyla gizlemeye çalışıyor. Pazarda, markette, kirada gerçek enflasyonu vatandaş iliklerine kadar hissediyor. Saray'ın ekonomi politikası halkı yoksullaştırıyor, iktidarı zenginleştiriyor. Artık bu düzen değişmeli. Halkın sofrasından çalan değil, halkın refahını büyüten bir ekonomi düzeni kurulmalı. Rakamlarla oynayabilirsiniz, halkın gerçeğiyle oynayamazsınız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA