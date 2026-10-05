YENİ Partili Bulut, fon krizinde 455 bin vatandaşın mağdur olduğunu söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, fon krizine ilişkin, "455 bin vatandaş mağdur oldu. Vurgunun maliyeti 90 milyar dolar. SPK'nın tasfiye kararından hemen önceki gün 650 hesaptan toplamda fonlardan çekilen miktar 227 milyar 126 milyon lira" dedi. Ak Parti'nin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasından vazgeçtiğini belirten Bulut, "Bunun yerine dosyayı kendi kontrolündeki devlet kurumlarına, Devlet Denetleme Kurulu gibi yapılara havale ettiler. Çünkü soruşturmayı da aklamayı da kendi istedikleri gibi yapmak istiyorlar" diye konuştu.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, milyarlarca liralık fon vurgunu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bulut, 455 bin vatandaşın mağdur olduğuna dikkati çekerek "Vurgunun maliyeti 90 milyar dolar. SPK'nın tasfiye kararından hemen önceki gün 650 hesaptan toplamda fonlardan çekilen miktar 227 milyar 126 milyon lira. Yanlış duymadınız. Birileri bu mevzudan haberdar olmuş, 650 hesaptan da fonlardan toplam 227 milyar 126 milyon lira çekilmiş" dedi.

AK Parti'nin milyarlarca liralık fon krizi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasından vazgeçtiğini söyleyen Bulut, şu ifadelere yer verdi:

"Meclis araştırma komisyonu kurulsaydı ne olacaktı? Muhalefet milletvekilleri de komisyonda yer alacak, paranın nereye gittiği, kimlerin zenginleştiği, kimlerin hangi ilişkiler içinde olduğu bütün yönleriyle araştırılacaktı. İktidarın üzerini örtmeye çalıştığı bütün kirli ilişkiler Meclis'in ve kamuoyunun önüne sergilenecekti. Bunun yerine dosyayı kendi kontrolündeki devlet kurumlarına, Devlet Denetleme Kurulu gibi yapılara havale ettiler. Çünkü soruşturmayı da aklamayı da kendi istedikleri gibi yapmak istiyorlar. Kendi iç hesaplarına göre dilediklerini suçlamak, dilediklerini korumak ve sonunda istediklerini de basının önüne atmak istiyorlar."

Bulut, milletin parasının hesabının kapalı kapılar ardından ve iktidarın kontrolündeki kurumlarla sorgulanacağını belirterek "Milyarlarca liralık iddiaların üzerini örtmenin değil, gerçeği bütün açıklığıyla ortaya çıkartmanın yolu ancak şeffaflık ve gerçek bir denetimle mümkündür. Mesele yalnızca milyarlarca liranın nereye gittiği değildir. Bu ülkenin kaynaklarının kimlere, hangi yollarla ve hangi siyasi ilişkiler üzerinden aktarıldığıdır. Bunun bir an önce açığa çıkartılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA