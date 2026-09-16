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YENİ Partili Akdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirme hedefiyle çıktığınız yolda benzini, mazotu üç hanelilere çıkarttınız

YENİ Partili Akdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirme hedefiyle çıktığınız yolda benzini, mazotu üç hanelilere çıkarttınız
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Hani enflasyonu tek haneli rakamlara indirecektiniz ya, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme hedefiyle çıktığınız yolda benzini, mazotu üç hanelilere çıkarttınız. Vatana, millete hayırlı olsun. Size de yazıklar olsun" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Hani enflasyonu tek haneli rakamlara indirecektiniz ya, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme hedefiyle çıktığınız yolda benzini, mazotu üç hanelilere çıkarttınız. Vatana, millete hayırlı olsun. Size de yazıklar olsun" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Türkiye'de benzin fiyatlarında son üç yıldaki artışı önüne litrelik şişelere koyduğu diğer bazı ülkelerle karşılaştırarak anlattı. Akdoğan, şunları söyledi:

"İşin sonunda bize bu kaldı. Bakın, şimdi hep birlikte hesap edelim. AK Parti son kez iktidara geldiğinde bir litre benzin alıyorduk. Tabii savaş çıkıyor, petrol krizi oluyor, o su, bu su... Herkes her şeyi söylüyor, değil mi? Peki, sonuçta ne olmuş? ya her yerde bu iş olmuş ama bakın, Fransa, İspanya, ABD, Almanya örnek diyelim. Onlarda da gelir durumuna göre kendi para birimlerinde azalma olmuş. Mesela İspanya, o da bir litre alıyormuş, şu kadar azalmış benzinleri. Mesela ABD, o da bir litre alıyormuş, bu kadar azalmış. Almanya, o da biraz azalmış. Fransa neredeyse hiç azalmamış. Yani paraları petrol karşısında değer kaybetmemiş.

"VATANA, MİLLETE HAYIRLI OLSUN, SİZE DE YAZIKLAR OLSUN"

Peki ya Türkiye? Bakın, Türkiye'nin geldiği hal bu. Bizde bir litre benzinden bir karış gitmiş, bir karış. Nerede 2023, nerede 2026? Peki, biz bu durumda hangi sikletteyiz? Hemen göstereyim. O zaman bu tablo geliyor. Biz bu durumda maalesef Nijerya ile biz Malav ile biz maalesef Etiyopya ile aynı ligdeyiz. Yani 2023'ten bugüne bizim paramız karşılığında benzin öyle bir erimiş ki bize işte bu 250 mililitre kalmış. Şimdi gelin troller, hep birlikte hesap edelim. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Türkiye'de ekonomi kötü yönetiliyor kardeşim. Mazot onun için üç haneli rakamlarda. Hani enflasyonu tek haneli rakamlara indirecektiniz ya, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme hedefiyle çıktığınız yolda benzini, mazotu üç hanelilere çıkarttınız. Vatana, millete hayırlı olsun, size de yazıklar olsun."

Kaynak: ANKA
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