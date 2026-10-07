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YENİ Parti'nin fon krizi masası Özgür Özel başkanlığında üçüncü kez toplandı

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YENİ Parti'nin fon krizi masası Özgür Özel başkanlığında üçüncü kez toplandı
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YENİ Parti'nin borsadaki fon krizi sonrasında oluşturulan kriz masası bugün üçüncü kez toplandı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantıda TBMM Genel Kurulu öncesinde krizin boyutları ve son gelişmeler değerlendirildi; açıklama Başarır ve Özlale tarafından yapılacak.

(ANKARA) - YENİ Parti'nin borsadaki fon krizi sonrasında oluşturulan kriz masası bugün üçüncü kez toplandı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantıda, TBMM Genel Kurulu öncesinde krizin boyutları ve son gelişmeler değerlendirildi.

YENİ Parti'nin borsadaki fon krizi sonrasında, 16 Eylül'de oluşturulan kriz masası, bugün son gelişmeleri değerlendirmek üzere üçüncü kez toplandı. YENİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşitirlen toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti. Toplantıda Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Milletvekilleri Özgür Karabat ve Ümit Özlale ile partinin ekonomi kurmayları Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Ozan Bingöl, Yalçın Karatepe ve Güldem Atabay yer aldı. Kriz masası, ikinci toplantısını Özel başkanlığında 29 Eylül'de gerçekleştirimişti.

Toplantıda, bugünkü TBMM Genel Kurulu öncesinde krizin tüm boyutları ve son gelişmeler değerlendirildi. Toplantıya ilişkin açıklamanın TBMM Genel Kurulu'nda, Grup Başkanvekili Başarır ve İzmir Milletvekili Özlale tarafından yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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