Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışma yaratan "mektup" iddiasına yalanlama

Yeni Kaledonya Hükümetine Tazminat Cezası

Yeni Kaledonya Hükümetine Tazminat Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Yeni Kaledonya'daki hükümeti, sürücü belgelerinde ada bayrağını kullandığı için Fransız devletine tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, toplamda 10 milyon pasifik frangı ödeme yapılmasına karar verdi.

Fransa'nın Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da hükümet, sürücü belgelerinde ada bayrağını kullandığı için Fransız devletine tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, 6 Şubat 2025'te Yeni Kaledonya'daki sürücü belgelerinde ada bayrağının bulunmasının yasa dışı olduğu yönündeki Noumea İdari Mahkemesinin kararını onadı.

Ancak Yeni Kaledonya hükümetinin kararın kesinleştiği tarihten itibaren ada bayraklarını belgelerden kaldırmaması üzerine mahkeme, gecikilen her gün başına 100 bin pasifik frangı (yaklaşık 838 avro) tutarında tazminata hükmetti.

Mahkeme, toplamda Yeni Kaledonya hükümetinin Fransız devletine 10 milyon pasifik frangı (yaklaşık 83 bin 850 avro) ödeme yapmasına karar verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.