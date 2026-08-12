Yemen liderinden Husilere silah bırakma çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilere silah bırakarak siyasi hayata katılmaları çağrısında bulunurken, devletin stratejik hedefinin kurumları yeniden tesis etmek ve darbeyi sona erdirmek olduğunu belirtti.

Alimi, Yemen'in geçici başkenti Aden'de medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği geniş katılımlı toplantıda, ülkedeki askeri, ekonomik ve siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi, askeri, güvenlik ve ekonomik kararların birleştirilmesi yönünde yürütülen çalışmalar sayesinde Yemen'in vatandaşlarını, kurumlarını ve egemenlik haklarını koruma konusunda her zamankinden daha kararlı ve hazır olduğunu vurgulayan Alimi, Husilerin hiçbir eyleminin bundan sonra karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Alimi, Husiler ile geride kalan 10 yıllık çatışmada, ilan edilen ateşkeslerin söz konusu grup tarafından askeri kapasiteyi güçlendirmek ve yeniden savaşa dönmek amacıyla kullanıldığını savunan Alimi, şunları kaydetti:

"Bugün durum değişti. Tek bir operasyon odasına, Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığına ve Yüksek Askeri Komiteye bağlı bir ordumuz var.

Bu güç, Yemenlileri, tesislerini ve ulusal kurumlarını savunma görevini yerine getirmeye hazırdır. Bizim için stratejik hedef, devlet kurumlarını yeniden tesis etmek ve darbeyi sona erdirmektir."

Güvenlik güçlerinin Husilere ve terör örgütü El-Kaide'ye ait hücreleri çökerttiğini, 250 ila 300 kilometrelik hat boyunca konuşlanan birliklerin silah ve uyuşturucu kaçakçılığı güzergahlarını kestiğini aktaran Alimi, ABD'nin Husileri terör örgütü olarak tanımlamasını ve yaptırım kararlarını önemli bir dönüşüm olarak niteledi.

Alimi, Husilerin Ekim 2022'deki petrol tesislerine yönelik saldırılarının kamu gelirlerinde yaklaşık yüzde 70'lik kayba ve 40 milyon doları aşan doğrudan zarara yol açtığını hatırlatarak, petrol ihracatının yeniden başlamasının egemenlikle ilgili olduğunu kaydetti.

Petrol ve doğal gaz ihracatının yeniden başlaması durumunda, 2014 yılı personel kayıtları esas alınarak Husi kontrolündeki alanlar dahil olmak üzere tüm kamu çalışanlarının maaşlarının ödeneceğini söyleyen Alimi, Belhaf Doğal Gaz Projesi'nin devreye alınmasının ekonomik istikrar açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Alimi, Hadramevt vilayetinin konumuna dair ise "Hadramevt yalnızca bir petrol kuyusu değildir; tarih, toplum, kültür, ekonomik ve insani ağırlık ile stratejik bir mevkiye sahiptir." ifadeleriyle vilayetin petrol gelirlerindeki payının korunacağını ve yerel kaynakların şeffaflık içinde kalkınma projelerine yönlendirileceğini aktardı.

Uluslararası topluma Yemen'deki savaşı sürekli yönetmek yerine sona erdirmeye destek olma çağrısında bulunan Alimi, Husileri tavizlerle yatıştırma politikasının sonuç vermediğini, kalıcı barışın ancak devletin silah ve egemenlik tekeline dayanmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Husilere çağrıda bulunan Alimi, "Silah bırakmak, siyasi hayata dahil olmak ve diğer tüm Yemenlilerle eşit şekilde sandıkta yarışmak için fırsat hala mevcut. Yemen, devlet ve hukuk çatısı altında herkese yetecek kadar geniştir." diye konuştu.

Alimi ayrıca Türkiye başta olmak üzere Yemen halkına destek veren ülkelere de teşekkür etti.

Kaynak: AA