Yeme içme hizmetlerinde KDV düzenlemesi Kapadokya'daki işletmecileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeme içme hizmetlerinde KDV düzenlemesi açıklaması, Kapadokya'da turistik tesis işletmecilerini mutlu etti.

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlere hizmet sunan işletme sahipleri kararı değerlendirdi. Turizmci Mehmet Dinler, gazetecilere, kararın turizm sezonu öncesi sektördeki işletmeler için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Dinler, "İçinde bulunduğumuz global tedarik zinciri ve enerji krizi sebebiyle yiyecek içeceklerdeki maliyetlerimiz arttı. KDV'nin düşürülmesi işletmeleri rahatlattı." dedi.

Turizmci İsmail Sucu da KDV indirimi ile sağlanan desteğin özellikle iç turizmin hareketlenmesine olumlu katkı sunacağını ifade etti.

Daha önce de devletin çeşitli desteklerine şahit olduklarını kaydeden Sucu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza turizm sektörüne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Otellerde yeme içme bölümlerindeki KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi bizim için son derece önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Ayrıca otel ekipmanları ve deterjan gibi ihtiyaç malzemelerindeki KDV oranlarının da düşürülmesi girdi maliyetlerini düşürecektir."

Bir otelin işletme sorumlusu Emin Ağmaz da turizm sezonu için hazırlıkların yapıldığı süreçte indirim uygulamasının işletme sahiplerini sevindirdiğini söyledi.