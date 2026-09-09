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Yavuzyılmaz'dan Boğaz köprülerinin özelleştirilmesi planına tepki: İstanbul'un iki yakasını bir araya getiremeyecekler

Yavuzyılmaz'dan Boğaz köprülerinin özelleştirilmesi planına tepki: İstanbul'un iki yakasını bir araya getiremeyecekler
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bazı köprü ve otoyolların özelleştirilmesi planına tepki göstererek, "Ekonomik kriz nedeniyle iki yakasını bir araya getiremeyen vatandaş, artık İstanbul'un da iki yakasını bir araya getiremeyecek" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bazı köprü ve otoyolların özelleştirilmesi planına tepki göstererek, "Ekonomik kriz nedeniyle iki yakasını bir araya getiremeyen vatandaş, artık İstanbul'un da iki yakasını bir araya getiremeyecek" dedi.

Yavuzyılmaz, bazı köprü ve otoyolların özelleştirilmesi planına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Boğaz köprülerinin özelleştirilmesi durumunun özeti budur: 5 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelleştiğinde tüm boğaz geçişleri kamunun elinden çıkmış olacak. Ekonomik kriz nedeniyle iki yakasını bir araya getiremeyen vatandaş, artık İstanbul'un da iki yakasını bir araya getiremeyecek! Özelleştirme planına göre; Anadolu-Avrupa, Avrupa-Anadolu boğaz geçişlerinde, kamunun işlettiği hiçbir köprü veya tünel kalmayacak. AKP, göz göre göre vatandaşları yandaş şirketlerin zorunlu birer müşterisine dönüştürmek istiyor! Bu özelleştirme Anayasaya aykırıdır!"

Kaynak: ANKA
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