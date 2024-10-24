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Yavuzkemal Belde Belediyesi'nden Turizm Altyapısına Yatırım

Yavuzkemal Belde Belediyesi'nden Turizm Altyapısına Yatırım
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Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediyesi, Mavigöl ve Göksu Travertenleri gibi önemli turizm noktalarının bulunduğu bölgede altyapı çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Adem Önal, beldenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini açıkladı.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediyesince yörede turizmin gelişimine yönelik altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere, Mavigöl, Göksu Travertenleri, Kulakkaya Yaylası ile çevrili beldenin Giresun'un önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

Önal, yörenin turizm potansiyelini artırma adına çaba harcadıklarını, bu yönde altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Belde merkezinde elektrik hatlarının yeraltına alındığını, binaların daha modern bir görünüme kavuşturulduğunu ifade eden Önal, "Yavuzkemal belde merkezimizin çehresini değiştirdik. Kent meydanı daha güzel bir hale getirildi." dedi.

Kulakkaya Yaylası'nda da çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Önal, şu değerlendirmede bulundu:

"Kulakkaya, son yıllarda turizmde yoğun talep görmektedir. Biz de belediye olarak halkımızdan gelen talebe daha iyi hizmetler sunma adına çalışıyoruz. Esnaflarımız için ürün satış pazarı kuruyoruz. Burada yörede yetişen tüm ürünlerin satışı gerçekleştirilecek. Kulakkaya merkezi trafiğe kapatıyoruz. Halkımız yayla merkezinde daha rahat gezme imkanına kavuşacak. Kulakkaya Yaylamız daha modern bir hal kazanacak."

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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