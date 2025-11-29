Haberler

Yavuz Ağıralioğlu Sinop'ta Partililerle Buluştu

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sinop'ta partisinin il başkanlığının açılışını yaptı ve yerel esnafı ziyaret etti. Ağıralioğlu, yapılacak ilk seçime hazır olduklarını belirterek iktidar hedeflerini ve tarım ile hayvancılığı destekleme planlarını açıkladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sinop'ta partililerle bir araya geldi.

Partisinin Sinop İl Başkanlığı açılışına katılmak üzere kente gelen Ağıralioğlu, ilk olarak esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra kentteki bir düğün salonunda partililerle buluşan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, parti teşkilatları olarak yapılacak ilk seçime hazır olduklarını söyledi.

İktidar yürüyüşüne başladıklarını ve emin adımlarla yollarına devam ettiklerini ifade eden Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Bizim iktidarımızda meclisin bütçe hakkı olacak. Mülakat kalkacak, kaldırılacak. Kademeli emeklilikten tutun da kendi hissesine düşenle geçinemeyen dar gelirli zor durumda olan insanımıza kadar memleketin bütün ücret dengesi yeniden planlanacak. Tarım ve hayvancılık kendi kaynaklarıyla ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak şekilde yeniden desteklenecek, programlandırılacak."

Ağıralioğlu, konuşmasının ardından kent merkezinde bulunan parti binasının açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
