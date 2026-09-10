Yavuz Ağıralioğlu: 'Ekonomi yalnızca faizi artırarak veya düşürerek yönetilmez'

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin "Ekonomi yalnızca faizi artırarak veya düşürerek yönetilmez. Mesele; üretimi artırmak, yatırımı büyütmek, istihdam oluşturmak, Türk lirasına yeniden itibar kazandırmak ve milletin alın terinin satın alma gücünü korumaktır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizinin yüzde 37'de tutulması kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"BİR TARAFTA YÜKSEK FAİZ DİĞER TARAFTA HAYAT PAHALILIĞI"

"Eylül ayı faiz kararı açıklandı ama milletimizin asıl merak ettiği faiz kararının ne olduğu değil, bu kararların kendi hayatına ne zaman iyi geleceğidir. Politika faizi yüzde 37. Peki vatandaş ne görüyor? Krediye ulaşamıyor. Esnaf borçlanamıyor. Sanayici yatırım yapmakta zorlanıyor. Gençlerimiz ev, araba alma, yuva kurma hayallerini erteliyor. Bir tarafta yüksek faiz, diğer tarafta hala süren hayat pahalılığı… Millet hem parasının değer kaybından hem de paraya ulaşmanın maliyetinden yoruldu.

"EKONOMİNİN BAŞARISINI MİLLETİN SOFRASINDA ÖLÇECEĞİZ"

Ekonomi yalnızca faizi artırarak veya düşürerek yönetilmez. Mesele; üretimi artırmak, yatırımı büyütmek, istihdam oluşturmak, Türk lirasına yeniden itibar kazandırmak ve milletin alın terinin satın alma gücünü korumaktır. Bugün milletimizin sorduğu soru çok basittir: 'Ben ne zaman rahatlayacağım?' Biz bu memleketi yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek borç arasında sıkışmışlıktan çıkaracağız. Üretenin kazandığı, çalışanın emeğinin karşılığını aldığı, yatırımcının önünü görebildiği ve milletimizin yeniden yarınından emin olduğu bir Türkiye için çalışacağız. Ekonominin başarısını faiz tabelasında değil, milletin sofrasında ölçeceğiz."

Kaynak: ANKA