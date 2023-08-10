Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan yavru vaşak Ani'nin büyüme süreci ve sevimli halleri kameraya yansıdı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından özenle büyütülen vaşak, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Yavru vaşak Ani'nin sevimli halleri kamerada

KARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan yavru vaşak, her geçen gün biraz daha büyürken, Ani ismi verilen vaşağın sevimli halleri kameralara yansıdı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı "O Artık Yetişkin Bir Birey, Özenle Büyütülen Yavru Vaşak Ani'nin Sevgi Dolu Hikayesi"ni paylaştı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nce yapılan paylaşımda, yavru vaşak Ani'nin biberonla süt emmesi, uzman ekipler tarafından muayene edilesi ve sevimli halleri yer alıyor.

Veteriner hekimlerce özel bir rehabilitasyon programı eşliğinde bakım ve beslenmesi gerçekleştirilen Ani, gün geçtikçe büyüdü ve aşamalı olarak katı gıdayla beslenmeye başladı.

Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkez' inde rehabilitasyon süreci devam eden ve ergin bir birey olan vaşak önümüzdeki günlerde açık kafeslere alınacak. Vaşak rehabilitasyon sürecinin ardından DKMP Kars Şube Müdürlüğü personelince yeniden doğaya salınacak.