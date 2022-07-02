Yaşam alanları yok olan yılanlar şehir merkezine gelmeye başladı

Apartmanda, çiftlikte yakalandı, caddede görüntülendi

Yaşam alanları yok olan yılanlar ilçe merkezinde sık görülmeye başladı

ANTALYA - Cumhuriyet Tarihinin en büyük yangınının yaşandığı Manavgat'ta, ormanların küle dönmesinin ardından yılanlar şehir merkezlerinde insanların yaşam alanlarında sık görülmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi apartman girişinde yakalanan kara yılanı yakalayıp ormanlık alanda doğal ortamına bırakırken Side Mahallesinde bir çiftlikte, sebze bahçesinin kenarındaki ağa takılan Kara Yılan, ağdan kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.Kent merkezinde yolun caddenin ortasında görülen yaklaşık bir metelik yılana rağmen vatandaşların tepkisizliği ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl 29 Temmuz tarihinde başlayıp havadan ve karadan yürütülen tüm müdahalelere rağmen ancak 9'uncu gün kontrol altına alınıp ağırlığı Manavgat'ta olmak üzere 58 bin hektarlık arazide 60 milyon ağacın küle döndüğü büyük yangın sonrası yılanlar, insanların yaşam alanlarına inmeye başladı. Bugüne kadar çok nadir yılan gören Manavgat'ta vatandaşlar, son günlerde sık sık yılan ihbarında bulunmaya başladı. İhbar gelmeyen gün olmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yakaladıkları yılanları yerleşim yerlerinin uzağında ormanlık alanlara bırakıyor.

Çiftlikteki ağa takıldı

Manavgat'ta ev ve bahçelerin yanında ana yollarda bile yılana rastlanırken, Side Mahallesinde Hasan Delikkulak'a ait çitlikte sebzelerin etrafına haşere girmemesi için konulan ağlara takılan Kara Yılan çiftlik sahibi tarafından kurtarıldı. Kara Yılanı ağa takılmış vaziyette görünce üzüldüğünü belirten Manavgat-Side Rahvan Atçılar Derneği Başkanı Hasan Delikkulak "Aklıma yılanlarla arası çok iyi olan bizim gibi atçılıkla uğraşan Erdoğan abim geldi. Aradım hemen geldi. Yılanı ağlardan kurtardık. Ağlardan çıkarırken zarar gören yerlerine ilaç sürdükten sonra yeniden doğaya bıraktık" dedi.

Kara Yılanın insan ve çevre dostu olduğunu belirten Hasan Delikkulak "Vatandaşlarımızdan kara yılan görünce zarar vermemelerini öldürmemelerini istiyorum. Ormanların yanmasının ardından gölge ve yiyecek bulamayan yılanlar aramıza katıldı. Kara Yılanlar fare ve benzeri haşerelerin yanı sıra zehirli yılanları da yiyerek ortadan kaldırmaktadır. İnsanlara zarar vermeyen zehirsiz hayvanlardır" dedi.

Apartmanda yakalandı caddede gezdi

İlçe merkezinde bir apartmandaki ihbarı değerlendiren ekipler de yaklaşık 1,5 metre uzunuluğundaki yılanı özel aparatlarla yakalayıp torbaya koydu. Apartmandan alınan yılan ormanlık alana götürüp doğal ortamına bırakıldı. Manavgat'tan en ilginç görüntü ise kent merkezindeki bir caddeden geldi. Yolun ortasında hareket halindeki yılanın yaklaşık 3 metre uzaktaki kadının yılana rağmen hiç panik yapmadan yerinde beklemesi, yoldan geçen insanların da yılana rağmen tepki vermeden yollarına devam etmeleri dikkati çekti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.