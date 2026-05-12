2026 Yılı Yaş Çay Alım Fiyatı 35 TL Olarak Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı için yaş çay alım fiyatını 35 TL olarak açıkladı. 2025 yılında 1 milyon 340 bin ton yaş çay rekoltesi gerçekleşti ve 823 bin ton yaş çay alımı yapıldı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay bedelinin, 2026 yılı için 35 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında 25,44 ? olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 ? olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." denildi.

Kaynak: ANKA
