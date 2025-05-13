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Yaş Çay Bedeli 2025 İçin Artırıldı

Yaş Çay Bedeli 2025 İçin Artırıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında yaş çay bedelini kilogram başına 25,44 lira olarak belirledi. 2024 yılı yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşti.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında 19 lira olan yaş çay bedelini, 2025 yılı için kilogram başına 25,44 lira olarak belirledi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yılda ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir.

2024 yılında kilogramı 19 lira olan yaş çay bedeli 2025 yılı için kilogramı 25,44 lira olarak  belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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