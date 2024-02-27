Yaralı Yaban Keçisi İliç'te Tedavi Edildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaralı bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İliç'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede çalışmalara katılıp Erzurum'a dönen Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü çalışanları, ilçedeki arazide yaralı yaban keçisi gördü.

Çalışanlar, araçlarına aldıkları yaralı keçiyi DKMP Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan keçi, koruma altına alındı.

Yaban keçisi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.