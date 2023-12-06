Yapay Zeka Zirvesi'nde Yapay Zeka ile Sanatçı Karşı Karşıya Geldi

İstanbul'da düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka ile sanatçı Selman Kıran karşı karşıya geldi. Üç turda yapılan karşılaşmada yapay zekayı yöneten Niyazi Yıldırım ve sanatçı Selman Kıran'dan 5 dakika süre ile 'Çölde Yüzen Yunus' tasarlaması istendi.Yapay zeka istenen dakikadan daha hızlı tasarım yaparken; sanatçı süre olarak yapay zekanın gerisinde kaldı. Ancak galibi seyircilerin belirlediği karşılaşmada birinci, tasarladığı görsellerin daha yaratıcı görülmesiyle sanatçı Selman Kıran seçildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Navras Akademi iş birliği ile 'Görsel İletişim & Tasarımda Yapay Zeka Zirvesi' 6 Aralık'ta üniversitenin Kavacık Güney Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Zirveye katılanlar, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen mücadeleye seyirci oldu. Bir tarafta yapay zeka ile görsel tasarlayıp üreten bilgisayar, diğer tarafta ise bir sanatçının yer aldığı karşılaşma ilgiyle izlendi. Adobe, Nvidia ve Vancouver Film School'un katkılarıyla Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen zirvede, yapay zekanın insanın üretkenliğine olan etkisi ve görsel iletişim - tasarım sektörünü nasıl şekillendireceği de ele alındı.

"İNSAN GÜCÜ MAKİNELERİ HALA YENEBİLİR"

Yapay zekaya karşı galip gelen Kıran "Açık konuşmak gerekirse hiç böyle bir performans beklemiyordum. Yapay zekayı ben de artık kullanıyorum. Çünkü hayatımızın, reklam sektörünün ya da birçok sektörün gerçekten içinde. Niyazi Bey ile yaptığımız bir düelloda kazandım. Ama her zaman insan gücünün makineleri hala yenebileceğini düşünüyorum. Çünkü hala her şey bizim elimizde. Güzel bir yarışmaydı. Çölde yüzen yunusu çalıştık. Tabii ki o benden süre olarak bayağı iyiydi. Bense özellikle arama sürecinde ciddi bir zaman harcadım. Gelenekseli göstermek istedim. Ama yine de bizim bir şeylere yön verebilmemiz çok daha mantıklı oluyor ve bize çok şey katıyor. Yarışmadan önce gerçekten yenebileceğimi düşünmüyordum. Ama kazandım ve mutluyum" şeklinde ifade etti.

"ZİRVE OLDUKÇA İLGİ ÇEKECEK"

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan,"Yapay zekanın hayatımızdaki etkisini dün konuşuyorduk. Bugün artık hissetmeye, yaşamaya, görmeye, konuşmaya başladık. Dolayısıyla biz de burada yapay zekanın görsel iletişim ve tasarımdaki halini işin uzmanlarıyla konuşmak istedik. Zirvemiz gün boyunca sürecek. Oyun yazılımları ve Chat GPT açısından yapay zeka, tasarım ve görsel iletişim boyutuyla ele alınacak. Yapay zekanın ileride bize neler sunacağına dair de akademisyenlerimiz bilgilendirmelerde bulunacak. Ayrıca biz izleyenler için merak uyandıracağını düşündüğümüz insan görsel iletişim tasarımcısıyla yapay zekanın tasarım yaptığı bir yarışma yapacağız. Oldukça ilgi çekeceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.

"ASLINDA BU İŞİN KAZANANI YOK"

Üniversitenin İletişim Fakültesinde Doç. Dr. İpek Fatma Erten ise "Bugün Türkiye'de ilk defa gerçekleşen bir yarışmayı izleyicilerimize sunacağız. Bu yarışma kapsamında ilk defa art direktör aynı konu üzerinde bir yapay zeka ile yarışacak. Aslında kazananımız yok. Çünkü aslında burada ortaya koymaya çalıştığımız şey, teknolojiyi günden güne ilerledikçe ve gerçekten takip etmekte bile hepimiz zorlanıyoruz. Bu süreci tasarımcı kendi lehine nasıl çevirebilir, tasarımlarında nasıl mükemmeli ararken o sonuca varabileceğini bulmaya çalışacağız. Yani aslında bu işin kazananı yok" şeklinde konuştu.

"KARŞIMIZDA TASARIMCIYLA YÜRÜYECEK BİR TEKNOLOJİ VAR"

Yarışmanın öğrenciler için de çok büyük deneyim olacağına değinen Doç. Dr. İpek Fatma Erten sözlerine şunları ekledi:

"Kendi deneyimlerimden bahsetmek gerekirse yapay zeka ve insan birlikte hareket edecek. Gelişmeye açık yazılım, ancak tasarımcıyla hareket etmek zorunda. Kendi kararlarını veremiyor. Siz komut girmek durumundasınız. Dolayısıyla karşımızda tasarımcıyla yürüyecek bir teknoloji var."

ZAMAN KAPSÜLÜ GELECEĞE MESAJ GÖTÜRECEK

Zirve kapsamında katılımcılar, günümüze ait teknolojik bilgi, beklenti, mesaj, öneri, makale, cihaz veya anısını etkinlik için özel oluşturulan zaman kapsülüne attı. Zaman kapsülü, 25 yıl sonra açılmak üzere mühürlü bir şekilde İstanbul Medipol Üniversitesinde muhafaza edilecek.