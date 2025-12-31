Haberler

Yapay Zeka Çağında Mesleklerin Geleceği Çalıştayı

MÜSİAD tarafından düzenlenen çalıştayda yapay zeka ve robotik teknolojilerin Türkiye'de istihdam yapısını dönüştürdüğü vurgulanarak, yeni meslek alanlarının gereksinimleri ve eğitim sistemine yönelik öneriler sunuldu.

MÜSİAD Dijital Teknolojiler Sektör Kurulu tarafından düzenlenen Yapay Zeka Çağında Mesleklerin Geleceği, İstihdam ve Milli Politika Önerileri Çalıştayı'nda, yapay zeka ve robotik teknolojilerin Türkiye'de istihdam yapısında niteliksel bir dönüşüme yol açtığı belirtildi.

MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın sonuç raporunda, katılımcı akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve uzmanların, yapay zekanın istihdamı daraltan bir unsurdan ziyade işlerin niteliğini dönüştüren, verimliliği artıran ve yeni fırsat alanları oluşturan stratejik bir araç olduğu konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi. Raporda, özellikle rutin ve tekrara dayalı görevlerin otomasyonla desteklenmesi, insan kaynağının daha stratejik, yaratıcı ve katma değerli alanlara yönelmesini mümkün kıldığına işaret edildi.

Gençler ve yeni mezunlar için işe giriş ve tecrübe kazanma süreçlerinin yeniden yapılandırılmasının kritik önem taşıdığı ifade edilen raporda, bu sürecin yapılandırılmış staj, çıraklık ve mentörlük modelleriyle desteklenmesi halinde önemli bir fırsata dönüşebileceği vurgulandı.

Çalıştay sonuçlarına göre, öğretmenlik, mühendislik, yazılım geliştirme, muhasebe ve hukuk gibi birçok meslek alanı niteliksel bir dönüşüm süreci yaşıyor. İnsan emeğinin değeri strateji geliştirme, karar alma, etik değerlendirme, doğrulama ve karmaşık problem çözme gibi alanlarda daha da güçleniyor.

Yapay zeka çağı etik ve uyum uzmanlığı, yapay zeka ürün yöneticiliği, veri yönetişimi, süreç otomasyonu ve prompt mühendisliği gibi hibrit yetkinlikler gerektiren yeni meslek alanlarını öne çıkarıyor.

Eğitim sisteminin anaokuldan üniversiteye kadar algoritmik düşünme, yapay zeka okuryazarlığı ve etik farkındalık temelinde güçlendirilmesine, ulusal düzeyde ise beceri dönüşümünü destekleyen, KOBİ'leri kapsayan ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden bütüncül politikaların hayata geçirilmesine ihtiyaç bulunuyor.

Raporda, "yapay zekanın, doğru politikalar ve koordinasyonla ele alındığında Türkiye için nitelikli istihdamı artıran, rekabet gücünü yükselten ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen güçlü bir kaldıraç" olduğu vurgulandı.

