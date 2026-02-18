Haberler

Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama

Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce merkezli yapılan operasyonda, ünlü kişilerin görüntülerinin kullanıldığı sahte yatırım reklamlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 20 milyon lira hareket tespit edildi.

DÜZCE merkezli 4 ilde yapay zeka ile ünlü kişilerin görüntüleri kullanılarak hazırlanan sahte yatırım reklamlarıyla 'nitelikli dolandırıcılık' yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 20 milyon liralık hesap hareketi olduğu tespit edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak'ta yapılan bir dolandırıcılık şikayeti üzerine çalışma başlattı. Soruşturma, müşteki İ.Ş.'nin (72) sosyal medyada kamuoyunca tanınan kişilerin yapay zekayla oluşturulmuş sahte yatırım tavsiyesi reklamlarına inanarak, yönlendirildiği sahte platformlar üzerinden şüphelilere ait hesaplara 882 bin lira gönderdiğini ve dolandırıldığını beyan etmesi üzerine derinleştirildi.

1 AYDA 20 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekiplerince kripto para platformları ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde elde edilen 1 aylık dökümler incelendiğinde kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin banka hesap hareketlerinde yaklaşık 20 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 17 Şubat'ta İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler C.V. (36), M.Y. (56), M.C.A. (28) ve S.T. (71) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonuna el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.A. ve M.Y., çıkarıldıkları Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler C.V. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı

Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

Kante, maça saatler kala Fener taraftarını korkuttu
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur