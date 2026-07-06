Albüm: Çin, İngiltere'ye 22 Adet Byd Marka Elektrikli Çift Katlı Otobüs Gönderdi
Çin'in Shandong eyaletindeki Yantai Limanı'ndan İngiltere'ye 22 adet BYD marka elektrikli çift katlı otobüs gönderildi. Otobüsler Londra'da toplu taşımada kullanılacak.
YANTAİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Yantai kentinde bulunan Yantai Limanı'ndan pazar günü İngiltere'ye toplam 22 adet BYD marka elektrikli çift katlı otobüs gönderildi. Otobüsler Londra'da toplu taşıma sisteminde kullanılacak.
Kaynak: Xinhua