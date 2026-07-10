Haberler

Isparta'da kadınların fırıncılık geleneği "hamursuz ekmeği" ile yaşatılıyor

Isparta'da kadınların fırıncılık geleneği 'hamursuz ekmeği' ile yaşatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kadınlar, nesilden nesle aktardıkları fırıncılık geleneğiyle coğrafi işaret tescilli hamursuz ekmeği üretiyor. Kadın ustalar hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de yöresel kültürel mirası geleceğe taşıyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kadınların nesilden nesle sürdürdüğü fırıncılık geleneği, coğrafi işaret tescilli "hamursuz ekmeği" üretimiyle sürdürülüyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, hazırladıkları hamursuz ekmeği, börek, katmer ve köy çöreği gibi yöresel ürünlerle hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de ilçenin kültürel mirasını geleceğe taşıyor.

Yalvaç'ta faaliyet gösteren bazı fırınlarda hamurun hazırlanmasından pişirilmesine kadar tüm üretim süreci kadın ustalar tarafından yürütülüyor.

Yaklaşık 15 yıldır fırıncılık yapan Adile Limon, mesleği annesinden öğrendiğini söyledi.

Yalvaç'a özgü fırıncılık geleneğinin yıllardır kadınlar tarafından sürdürüldüğünü belirten Limon, annesinin mahalle fırınlarında kürekçi olarak çalıştığını, kendisinin de küçük yaşlardan itibaren bu işi öğrenerek mesleğe başladığını anlattı.

Geçmişte mahalle fırınlarında bir gün önceden sıra alındığını ifade eden Limon, "Hamur evde hazırlanır, sırası gelen fırına getirirdi. Şimdi işletmeler özelleşti, sigortalı çalışıyoruz. Dışarıdan gelenler kadınların çalıştığını görünce çok mutlu oluyor. Hem kadınlara iş imkanı sağlanıyor hem de aile bütçesine katkı oluyor." dedi.

İşletme sahibi Necati Keskin ise hamursuz ekmeğinin Yalvaç'ın en önemli yöresel ürünlerinden biri olduğunu belirtti.

Ürünün uzun yıllardır aynı yöntemlerle üretildiğini ve coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu dile getiren Keskin, "Yalvaç'ta bu işi sadece kadınlar yapıyor. Erkekler pek yapamıyor. Ürünlerimizi yurt içine ve yurt dışına gönderiyoruz. Buradan alanlar hediye olarak da götürüyor. Yaklaşık 10 personelimiz var. Uzun yıllardır bu işi yapan kadınlarımız şimdi de bizimle çalışmaya devam ediyor. Fırınlarda genellikle erkek ustalar görülür. Burada kadınların çalıştığını görenler şaşırıyor ama çok da beğeniyorlar." diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır fırında çalışan Ayşe Kutlu da işe başladığında mesleği bilmediğini, zamanla ustalaştığını anlattı.

Kadınların fırınlarda çalışmasının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini dile getiren Kutlu, "İş ararken başvurdum, zamanla ustalaştım. Dışarıdan gelenler 'Kadınlar çalışıyor, çok güzel' diyor. Başka yerlerde bunu görmedikleri için ilgilerini çekiyor. Bu tepkileri almak gurur veriyor. Hem çocuklarıma hem kendime katkı sağlıyorum. Çalışmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Yalvaç'ta kadınların el emeğiyle ürettiği coğrafi işaretli hamursuz ekmeği, yöresel bir lezzetin yanı sıra anneden kıza aktarılan köklü bir fırıncılık geleneğinin de simgesi olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşlara korku salan suç örgütüne operasyon
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbulluları kara kara düşündürecek haber
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı