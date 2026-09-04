Yalova'da Spor ve Su Yatırımları Masaya Yatırıldı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde gerçekleştirilen ve planlanan spor yatırımları, akıllı sayaç ve göletlerle ilgili açıklamada bulundu.

Valilikte düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Usta, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla spor yatırımlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Yalova'nın yüz ölçümü bakımından küçük bir il olmasına rağmen gelişmişlik endekslerinde ilk sıralarda yer aldığını belirten Usta, vatandaşlara en kaliteli ve hızlı hizmetin ulaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

İl Özel İdaresinin yalnızca içme suyu, kanalizasyon, altyapı ve yol hizmetleri yapan bir kurum olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Usta, kültürden sanata, spordan çeşitli sosyal faaliyetlere kadar hayatın birçok alanına dokunan çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Usta, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe olarak gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Spor kültürümüzün ilimizin her noktasında yaygınlaşmasını istiyoruz. Çağın hastalığı olan başta uyuşturucu ve madde bağımlılığı olmak üzere ekran bağımlılığı ve diğer kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı sporla meşgul ederek uzak tutmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan girişimler sonucunda Yalova'ya yaklaşık 420 milyon liralık yatırım kaynağı kazandırıldığını sözlerine ekleyen Usta, 10 köyde mini spor tesisi yapılacağını, bakanlıktan 28 milyon lira kaynak sağlandığına dikkati çekti.

Okulların spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla da 25 milyon liralık ödenek ayrıldığını aktaran Usta, bunun dışında spor yatırımları ve destekleri için yaklaşık 187 milyon liralık kaynak ayrıldığını söyledi.

Usta, kentte su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için de önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, İl Özel İdaresi kapsamındaki 22 köyün 20'sinde akıllı sayaç sisteminin kullanıldığını, bu sistemle tüketimin merkezden takip edildiğini ve kayıp-kaçakların önüne geçildiğini söyledi.

İki yılda 323 kaçak su bağlantısının iptal edildiğini, 529 içme suyu arızasının giderildiğini ve 123 su deposunda bakım ve temizlik yapıldığını belirten Usta, su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla önemli tasarruf sağlandığını ifade etti.

Usta, kentte 19 gölette yaklaşık 3 milyon metreküp su depolandığını ve 7 bin dekarın üzerinde alanın sulandığını dile getirerek, yeni projelerle depolama kapasitesinin 3 milyon 185 bin metreküpe, sulama alanının ise yaklaşık 7 bin 150 dekara çıkarılacağını kaydetti.

Sugören Höyüktepe, Safran 2 ve Aktoprak göletlerinin de planlanan yatırımlar arasında olduğunu belirten Usta, mevcut ve planlanan gölet yatırımlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık 900 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Kaynak: AA