Üye Girişi
Haberler
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi

Yalova Jandarma Komutanı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yalova Jandarma Komutanı, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceledi ve seçim yaptı. Altın, muhabirlerin emeklerini takdir etti.

Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Albay Altın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını oylayan Altın, "Haber" kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafını seçen Altın, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini de İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafından yana kullandı.

"Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını oylayan Altın, AA'ya ve fotoğrafları çeken muhabirlere emekleri için teşekkür etti.

Türkiye ve dünyada önemli olayların fotoğraflarının da bulunduğu oylamada seçim yapmakta zorlandığını belirten Altın, şöyle konuştu:

"En dikkat çekici, anlamlı ve bizimle de ilintili olan fotoğraflardan beğendik. Bunların hepsini Anadolu Ajansı muhabirlerinin çekmiş olması değerli. Gerçekten çok kaliteli fotoğraflar çekilmiş. Beğenmekte zorluk çektik. Gerçekten emek var, zor şartlarda çekilen fotoğraflar var veya dış ülkelerde özellikle sıkıntılı bölgelerde çekilmiş güzel fotoğraflar var. Bu fotoğrafları çekenlerin emeklerine sağlık."

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
img

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan
img

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
img

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.