Yalova'da Sevgililer Günü'ne Yoğunluk: Çiçek Mezadı

TÜRKİYE'nin kesme çiçek üretiminde önde gelen illerinden Yalova'da, '14 Şubat Sevgililer Günü' yoğunluğu yaşanıyor. Her ilde sevgilisine gül almak isteyenler çiçekçiye koşarken, Yalova'da ise ellerindeki stokları bitiren çiçekçiler, gül almak için mezada geldi.

Kentte, '14 Şubat Sevgililer Günü'ne saatler kala çiçek mezadında yoğunluk yaşandı. Ellerindeki gül stoku tükenen çiçekçiler, salı ve perşembe günleri düzenlenen çiçek mezadının yolunu tuttu. Türkiye'de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova mezadında 150 bin çiçek açık artırmayla satışa sunulurken, satışlarda yüzde 100 artış yaşandı. Açık artırma usulüyle gerçekleşen satışlarda, müşterilerine en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaf fiyat artırırken, en yüksek rakamı veren ise ürünün sahibi oldu. ' Sevgililer Günü'nün aranan çiçeği, bu sene de gül olurken, çiçekçiler de en çok gülü tercih etti.

Geçen yılki mezatta, Türkiye genelindeki satış rakamının bu yıl arttığını söyleyen Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şube Müdürü Ali Tan, "Üretici arkadaşlar ürünlerini getirmeye başladılar. Bu sene üretimde ciddi anlamda artış var. 6-7 kat artış yaşandı. Türkiye genelinde geçtiğimiz mezatta 50 bin koli satış olmuştu. Üreticiler memnun. Geçen seneye göre bu sene yüzde 100 artış oldu satışlarda. Fiyatlar genelde aynı. Sevgililer Günü deyince akla kırmızı gül geliyor. Nergis çiçeği de kır çiçekleri işin olmazsa olmazı. Bu sene de tercih edilen en çok kırmızı gül oldu. Yaklaşık 150 bin dal çiçeğimiz mevcut" dedi.

'BU SENE DE GÜL TERCİH EDİLİYOR'

En çok tercih edilen çiçeğin gül olduğunu söyleyen çiçekçi Özer Semiz, gülün adet fiyatının 150 liradan satışa sunulduğunu belirterek, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Ürünlerimiz mezada geldi. Her sene olduğu gibi kırmızı gül. Kırmızı gül satışımız yoğun oluyor. Talep yüksek olduğu için fiyatlarda oynama oluyor. Gülün adet fiyatı 150 lira olduğu için çiçek sayısına göre değişiyor. 10-11'li bir bukette 1750 lira gibi fiyat çıkıyor. Daha yüksek adetlerde istenirse de ona göre fiyat değişiyor. Mevsim çiçeklerinden bir demet yaptırmak isterse müşteri ortalama 500 ile 2 bin lira arasında bir rakam ödüyor. Bugünkü mezat son mezat artık. Çiçekçi arkadaşlar son ürünlerini aldılar" diye konuştu.

Haber: Zehra BAYKAL/YALOVA,