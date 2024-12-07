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Yalova'da Sahte Para Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Sahte Para Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 bin 800 lira sahte para ile yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin bir petrol istasyonunda akaryakıt alımı karşılığında sahte para kullanmaları sonrasında yapılmış olan gözaltı işlemleri sonuç verdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 bin 800 lira sahte para ile yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonuna otomobille gelen H.U, A.A. ve E.Ş. akaryakıt alımı karşılığında sahte olduğu sonradan anlaşılan 200 lira ödeme yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelileri gözaltına aldı.

Ardından olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.E'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin Altınova ilçesinde bulunan evlerinde yaptığı aramada 104 adet sahte 200 lira banknot ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş ve S.E. tutuklandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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