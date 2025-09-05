Yalova'da Organik Aronya Hasat Dönemi Başladı

Bu yıl yaklaşık 250 ton rekolte beklenen Yalova'nın coğrafi işaretli ürünü aronyada hasat dönemi düzenlenen törenle başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde "Organik Aronya Hasat Günü" etkinliği düzenlendi.

Süphan Yaygın'a ait aronya bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Hülya Kaya, süper meyve aronyanın Yalova'ya çok yakıştığını söyledi.

Aronyayı sahiplendiklerini ve 6 yıldır hasat şenliğini devam ettirdiklerini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Bu sene ikinci festivalimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta cumadan itibaren Türkiye'nin her yerinden aronya üreticisi çiftçiler ilimize gelecek ve ürünlerini sergileyecek. Bu ürünün Yalova ile anılması, pazarlanması, üreticinin istediği fiyatı alabilmesi için gereken her şey yapılıyor. Özellikle bu ürünün şişelenmesi, konsantre meyve suyu olarak sunulmasıyla ilgili Araştırma Enstitümüzün çok ciddi bir projesi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da bunu çok önemsedi. Bu konuda otomasyonunun sağlanması için gerekli desteği verdi. Üreticilerimiz yakında ürünlerini paketleme, meyve suyu haline getirme konusunda ilgili enstitümüzle beraber çalışmaya başlayacak. Aronyanın kurusu, yaşı, meyve suyu hatta kışın bağışıklığı güçlendirici drajeleri de geliştiriliyor."

Kaya, altın değerinde bir ürüne sahip olduklarını belirterek, "Bugün burada gördüğünüz ürün sektörün en iyi ve en kaliteli ürünü. Bol bereketli, çok güzel bir hasat dönemi geçirmeyi diliyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise geleneksel hale gelen aronya hasadının bu yıl altıncısını düzenlediklerini dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda yaklaşık 510 dekarda 150 çiftçimizle üretim yapıyoruz. Geçen yıl 200 ton civarında ürün elde ettik. Bu yıl 250 ton gibi hasat rekoltesi bekliyoruz. Süper meyve olarak adlandırdığımız aronya, antioksidan yönünden zengin, beyin ve sinir sistemini destekleyen, bağışıklığı güçlendiren bir meyve. Aronyanın ilimizin ekonomisine çok ciddi bir katkısı bulunuyor."

Konuşmaların ardından üretici Süphan Yaygın'a sertifikasını takdim eden Vali Kaya, beraberindeki protokolle aronya hasadına katıldı.

Programa, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, üreticiler ve vatandaşlar da iştirak etti.