Yabancı üniversite sıralama kuruluşu Türkiye listesinde Selçuk Üniversitesine ilk 10'da yer verdi

Üniversite sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2024 sonuçları açıklandı.

Kuruluşun açıklanan sonuçlara göre, Selçuk Üniversitesi, Türkiye içi sıralamasında, "veterinerlik", "tarım ve orman", "spor bilimleri", "arkeoloji", "tıp ve diş hekimliği" alanında ilk 10'da yer aldı.

Selçuk Üniversitesi, "THE 2024 Üniversite Sıralaması"nda ise Türkiye'den 19'uncu sıraya yerleşti.

Üniversite, THE Impact Rankings 2024 sonuçlarına göre, Türkiye'de "hukuk", "psikoloji", "ekonomi", "dil bilimi, edebiyat" ve "elektrik-elektronik mühendisliği" alanlarında da akademik başarısını sürdürdü.

Selçuk Üniversitesi, hukukta 12, psikolojide 15, ekonomide 17, dil bilimi, edebiyatta 15, elektrik – elektronik mühendisliğinde ise 18'inci sırada yer aldı.

Öte yandan, "Öğretim", "Araştırma Ortamı", "Araştırma Kalitesi" ve "Uluslararası Görünüm" kategorilerinde de başarı grafiği yükseldi.