Yaban keçileri Munzur ve Pülümür vadilerine güzellik katıyor

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'ndeki dağlarda beslenirken görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan il merkezi ve ilçeleri, yaban hayatı varlığıyla da birçok canlı türüne yaşam alanı sağlıyor.

Kentte nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri, ilkbaharın gelişiyle yeşillenen dağlık ve ormanlık alanlara ayrı bir renk katıyor.

Sürüler halinde hareket eden keçiler, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'ndeki dağlarda beslenirken objektife yansıdı.

Kayalıklardaki otlarla bir süre karınlarını doyuran keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere tırmandı.

Bölgede kurt, bozayı, tilki, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, domuz, vaşak, porsuk, kartal, baykuş ve su samuru gibi canlılar da sıkça görülüyor.