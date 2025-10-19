Haberler

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Yatırımlarda İvme Kazandı

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Yatırımlarda İvme Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 2025'in ilk dokuz ayında dışarıdan 847,5 milyar yuan yatırım alarak, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2'lik bir artış kaydetti. Bölge, 4.006 yeni yatırım projesine ev sahipliği yaptı.

URUMQİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 2025'in ilk dokuz ayında bölge dışından 847,5 milyar yuan (yaklaşık 119,5 milyar ABD doları) yatırım aldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2'lik bir artışa işaret ediyor.

Bölge ticaret dairesi, bu dönemde toplam 4.006 yatırım projesinin hayata geçirildiğini açıkladı. Söz konusu projeler, kömürün temiz ve verimli kullanımı ile petrol ve gaz üretimi ve işlenmesi gibi sektörleri kapsıyor.

Toplam yatırımın yüzde 66,9'unu oluşturan 566,8 milyar yuan, 19 eyalet ve belediyenin eşleştirme programı kapsamında sağladığı destekten geldi. En fazla katkı sağlayanlar ise Beijing, Zhejiang ve Guangdong oldu.

2012 yılından bu yana merkezi hükümet, Xinjiang'ın yüksek kaliteli kalkınma yolunda ilerlemesine destek olmak amacıyla bölgeye 200 milyar yuanın üzerinde eşleştirilmiş yardım fonu tahsis etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Kahramanmaraş'ta arı sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Arının soktuğu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
İstanbul'da can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü, biri hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Özgür Özel de katılacak

YSK "Devam" dedi, CHP'nin merakla beklenen kongresi başladı
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.