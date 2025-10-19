Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Yatırımlarda İvme Kazandı

URUMQİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 2025'in ilk dokuz ayında bölge dışından 847,5 milyar yuan (yaklaşık 119,5 milyar ABD doları) yatırım aldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2'lik bir artışa işaret ediyor.

Bölge ticaret dairesi, bu dönemde toplam 4.006 yatırım projesinin hayata geçirildiğini açıkladı. Söz konusu projeler, kömürün temiz ve verimli kullanımı ile petrol ve gaz üretimi ve işlenmesi gibi sektörleri kapsıyor.

Toplam yatırımın yüzde 66,9'unu oluşturan 566,8 milyar yuan, 19 eyalet ve belediyenin eşleştirme programı kapsamında sağladığı destekten geldi. En fazla katkı sağlayanlar ise Beijing, Zhejiang ve Guangdong oldu.

2012 yılından bu yana merkezi hükümet, Xinjiang'ın yüksek kaliteli kalkınma yolunda ilerlemesine destek olmak amacıyla bölgeye 200 milyar yuanın üzerinde eşleştirilmiş yardım fonu tahsis etti.