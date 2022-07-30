Xi, Polonya Cumhurbaşkanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma öğleden sonra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi yaptı. Xi, Duda'nın bu yılın başlarında Beijing Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni için Çin'e geldiğinde, ikili ilişkilerin ilerletilmesi konusunda dostane alışverişlerde bulunduklarını ve birçok önemli konuda fikir birliğine vardıklarını hatırlattı. Çin Cumhurbaşkanı, o zamandan bu yana, iki ülkenin çeşitli departmanlarının uygulamada birbirleriyle aktif olarak çalıştığını ve Polonya tarım ürünlerinin Çin'e ihracatında, Çin-Avrupa yük trenlerinde ve personel değişimlerinde olumlu ilerleme kaydedildiğini söyledi. Çin tarafının Polonya ile geleneksel dostluğuna değer verdiğini ve ülkeyi Avrupa'da işbirliği için tercih edilen bir ortak olarak gördüğünü kaydeden Xi, Çin'in Polonya tarafı ile yakın iletişimi sürdürmeye, karşılıklı siyasi güveni artırmaya ve Çin-Polonya kapsamlı stratejik ortaklığını daha yüksek seviyelere taşımaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Xi, iki tarafın politikalarla ilgili iletişimi güçlendirmesi, iki taraf arasındaki stratejik sinerjiyi geliştirmek amacıyla Çin-Polonya Hükümetler arası İşbirliği Komitesi ve ortak ekonomik ve ticaret komisyonu gibi mekanizmalardan faydalanması, yüksek kaliteli ortak Kuşak ve Yol inşaatını ilerletmesi, ekonomi, ticaret ve bağlantı gibi alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmesi ve yeşil kalkınma, dijital ekonomi ve diğer alanlarda yeni büyüme noktalarını teşvik etmek için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Xi, Çin'in, kaliteli Polonya ürünlerinin Çin pazarına gelmesini memnuniyetle karşıladığını ve daha fazla Çinli şirketi Polonya'ya yatırım yapmaya teşvik ettiğini söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, iki tarafın Çin-Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri (CEEC) tarım ürünleri toptan pazarının hızla kurulması için çok çalışması ve önümüzdeki on yılda işbirliği için sağlam bir temel oluşturmak üzere Çin-CEEC işbirliği mekanizmasının 10. yıl dönümünü kutlamak için ilgili etkinliklerin planlanması ve düzenlenmesinde aktif olarak işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Xi, Polonya'nın, Çin-Avrupa ilişkisinin gelişimini aktif olarak desteklemesini ve bu ilişkinin genel çıkarlarını koruyabilmesini umduğunu da söyledi. Duda ise Şubat ayında Çin'de düzenlenen Beijing Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu ve Xi ile hala net bir şekilde hatırladığı ve derinden etkilendiği güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Duda, Kovid-19 pandemisinin etkisine rağmen, kendisi ve Çin Cumhurbaşkanı arasında varılan önemli fikir birliğinin pratiğe geçirildiğini, her iki taraftaki ilgili departmanların yakın iletişimi sürdürdüğünü ve ilgili alanlarda işbirliğinin ilerlediğini de sözlerine ekledi. Duda, Polonya'nın Çin'in uluslararası statüsüne ve rolüne ve Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti. Duda, Polonya tarafının, ticaret ve ekonomi, lojistik ve karşılıklı bağlantı gibi alanlarda ikili işbirliğinde daha fazla başarı elde etmek için Çin tarafıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ve Polonya'da daha fazla Çin yatırımını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Duda, Polonya'nın CEEC-Çin işbirliğini ve Avrupa-Çin ilişkilerinin gelişimini aktif olarak desteklemeye devam etmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

İki cumhurbaşkanı Ukrayna krizi hakkında da görüş alışverişinde bulundu.