İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye 2. dalga operasyonu! Çok sayıda kişi için tutuklama talebi
Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı

Zincir marketten alınan ekmeğin içinden çıkana kimse inanamadı

Xi Jinping, Yeni Kalkınma Bankası'nı Ziyaret Etti

Xi Jinping, Yeni Kalkınma Bankası'nı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai'da Yeni Kalkınma Bankası'nı ziyaret ederek Dilma Rousseff ile görüştü. Xi, bankanın, Küresel Güney'in kalkınma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması ve sürdürülebilir altyapı finansmanı sağlaması gerektiğini belirtti.

SHANGHAİ, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai'da bulunan Yeni Kalkınma Bankası'nı ziyaret ederek kurumun başkanı Dilma Rousseff ile görüştü.

Xi, salı günü gerçekleştirdiği ziyarette Rousseff, bankanın dört başkan yardımcısı ve banka çalışanları tarafından karşılandı.

Yeni Kalkınma Bankası başkanlığına yeniden seçilen Rousseff'i kutlayan Xi bankanın, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler tarafından kurulup yönetilen dünyanın ilk çok taraflı kalkınma kuruluşu olduğunu ifade etti.

Bankayı "Küresel Güney'in birliği ve kendini geliştirmesi yönünde öncü bir girişim" olarak niteleyen Xi, bankanın, küresel yönetişimin reforma tabi tutulup geliştirilmesi yönündeki tarihi eğilime uygun olduğunu belirtti.

BRICS ülkeleri arasındaki kapsamlı işbirliğinin yüksek kaliteli kalkınma aşamasına geçtiğini kaydeden Xi, bankanın yüksek kaliteli kalkınma sürecindeki ikinci altın 10 yılına girmeye hazırlandığını vurguladı.

Xi, bankadan Küresel Güney'in kalkınma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmasını ve daha yüksek kaliteli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir altyapı finansmanı sağlamasını istedi.

Xi, bankanın yönetimi ve operasyonlarını iyileştirmesi, daha fazla teknoloji ve yeşil finans projesini hayata geçirmesi ve gelişmekte olan ülkelerin dijital uçurumu kapatmasına ve yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü hızlandırmasına yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Xi, uluslararası finans mimarisinin reforma tabi tutulmasına ilişkin tartışmalarda bankanın, Küresel Güney'in sesini güçlü şekilde duyurması, Küresel Güney ülkelerinin meşru hak ve çıkarlarını koruması ve Küresel Güney ülkelerine modernleşme arayışlarında destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Ev sahibi ülke olarak Yeni Kalkınma Bankası'nın faaliyetlerini ve gelişimini her zaman destekleyeceklerini vurgulayan Xi, banka ile proje işbirliğini güçlendirmeye ve daha fazla sonuç elde etmek üzere yeşil, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmaya istekli olduklarını ifade etti.

Xi, banka aracılığıyla kalkınma deneyimini diğer üye ülkelerle paylaşmaya istekli ve daha fazla uluslararası kamu malı sağlamaya hazır olduklarını da söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.