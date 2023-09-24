Xi Jinping ve Eşi Peng Liyuan, 19. Asya Oyunları Konuklarını Yemekte Ağırladı
HANGZHOU, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak konukları karşılamak üzere Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da yemek verdi.
HANGZHOU, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak konukları karşılamak üzere Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da yemek verdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel