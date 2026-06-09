Albüm: Çin Lideri Xi ve Eşi, Kuzey Kore Lideri Kim ve Eşi ile Birlikte Sanat Gösterisi İzledi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju ile birlikte Pyongyang Spor Salonu'nda düzenlenen sanat performansını izledi.
PYONGYANG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ( Kuzey Kore ) lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju ile birlikte pazartesi günü akşam saatlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki Pyongyang Spor Salonu'nda performans sergileyen sanatçıları izledi.
Kaynak: Xinhua