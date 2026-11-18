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SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, iki ülkenin kalkınma ve refahını desteklemek amacıyla stratejik rehberliği güçlendirmek, doğru yönü korumak ve ikili ilişkilerin gelişimine yönelik ortak bir yol haritası belirlemek üzere Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde Şili Devlet Başkanı Kast ile bir araya geldi. Kast, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Shenzhen'de bulunuyor.

Şili'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Güney Amerika ülkesi olduğunu hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin çalkantılı uluslararası konjonktürün zorluklarına rağmen uzun süredir sağlıklı ve istikrarlı gelişim ivmesini koruduğunu belirtti.

Xi, her iki tarafın da birbirine saygı göstermesi, eşit davranması ve kazan-kazan arayışında olmasının ikili ilişkilerden edinilen en kıymetli deneyim olduğunu ifade etti.

Bu yılın Çin-Şili kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasının 10. ve Çin-Şili Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin 20. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, tarafların geçmiş başarılar üzerine yenilerini inşa ederek ikili ilişkileri geleceğe taşıyacağı önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua