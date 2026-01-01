Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi: Çin, İnovasyon Kapasitesi En Hızlı Büyüyen Ekonomilerden Biri Haline Geldi

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2025 yılına kadar inovasyon yoluyla yüksek kaliteli kalkınmayı hedeflediklerini açıkladı. Bilim ve teknolojinin entegrasyonu ile birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini belirten Xi, Çin'in inovasyon kapasitesinin hızla arttığını vurguladı.

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2025 yılında yüksek kaliteli kalkınmayı inovasyon yoluyla canlandırma hedefine odaklandıklarını söyledi.

Çarşamba günü başkent Beijing'de 2026'ya yönelik dilek ve mesajlarını paylaşan Xi, bilim ve teknolojiyi sektörlerle entegre ettiklerini ve pek çok yeni inovasyona imza attıklarını belirtti. Birçok büyük yapay zeka modelinin zirvede yer almak üzere rekabet ettiğine dikkat çeken Xi, Çin yapımı çiplere yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde önemli atılımlar kaydedildiğini vurguladı.

Xi, "Tüm bunlar Çin'i inovasyon kapasitesi en hızlı büyüyen ekonomilerden biri haline getirdi" dedi.

Xi bu kapsamda Tianwen-2 keşif aracının asteroid ve kuyruklu yıldızları keşfetmek üzere yıldızların peşinde yolculuğa çıktığını, Yarlung Zangbo Nehri'nin aşağı kesimlerinde hidroelektrik projesinin inşaatına başlandığını, Çin'in elektromanyetik mancınık sistemi ile donatılmış ilk uçak gemisinin resmi olarak hizmete girdiğini, insansı robotların kungfu yaptığını ve insansız hava araçlarının muhteşem ışık gösterileri sergilediğini hatırlattı.

Xi, "İcat ve inovasyonlar, kaliteli yeni üretici güçleri teşvik etti ve hayatımıza renk kattı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
