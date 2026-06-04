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Xi Jinping Liderliğinde Çin'in Yönetişimi" Kitabının 1. Cildinin Rusça Baskısı Tanıtıldı

Xi Jinping Liderliğinde Çin'in Yönetişimi' Kitabının 1. Cildinin Rusça Baskısı Tanıtıldı
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Çin lideri Xi Jinping'in 'Yönetişim' kitabının birinci cildinin Rusça baskısı, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda tanıtıldı. Törene Çin, Rusya ve diğer ülkelerden 100'den fazla temsilci katıldı.

ST. PETERSBURG, 4 Haziran (Xinhua) -- "Xi Jinping Liderliğinde Çin'in Yönetişimi" adlı kitabın birinci cildinin Rusça baskısı, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında tanıtıldı.

Çarşamba günkü tanıtım törenine Çin, Rusya ve diğer ülkelerden 100'ün üzerinde medya kuruluşu, düşünce kuruluşu ve hükümet kurumu temsilcisi katıldı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, TASS Haber Ajansı Genel Müdürü Andrey Kondraşov ve Çin'in St. Petersburg Başkonsolosu Luo Zhanhui, törende yeni kitabı birlikte tanıttı.

Katılımcılar kitabın, yeni dönemde Çin'in yönetişimindeki önemli uygulamalar ve kayda değer başarıları genel hatlarıyla ortaya koyan belgesel niteliğinde bir çalışma olduğunu vurguladı. Ayrıntılı vaka incelemeleri, nesnel bakış açıları ve sistematik değerlendirmelerle zenginleştirilen eserin, Çin'in yeni dönemde zorlukların üstesinden gelerek ilerleme kaydettiği çetin yolculuğunu tam olarak belgelediği ifade edildi.

Kitabın Rusça baskısının, hem Rusya'daki farklı kesimlerden insanlara Çin'in kalkınma ve yönetişim etkinliğinde nasıl başarı elde ettiğini daha iyi anlama konusunda güvenilir ve canlı bir kaynak sunması, hem de Çin ile Rusya arasındaki kültürel etkileşimin derinleşmesini sağlayacak sağlam bir köprü işlevi görmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı tarafından derlenen ve dünya çapında dağıtılmak üzere Xinhua Yayınevi tarafından yayımlanan birinci cildin Çince, İngilizce, Arapça ve Rusça'nın yanı sıra diğer bazı dillerde de baskısı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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