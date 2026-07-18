Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Shanghai'da Görüştü

SHANGHAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kamboçya'nın eski liderlerden miras kalan sarsılmaz dostluğu ileriye taşıması gerektiğini söyledi.

Xi cuma günü, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı dolayısıyla Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan ve Çin'e çalışma ziyareti gerçekleştiren Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi.

Xi, iki tarafın "Elmas Altıgen" işbirliğini zenginleştirmesi ve yeni dönemde her türlü koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun inşasını bir üst seviyeye çıkarması gerektiğini belirtti.

Xi, iki tarafın Endüstriyel Kalkınma Koridoru ve Balık ve Pirinç Koridoru'nun gelişimini hızlandırması, elektrik ve tarım gibi geleneksel sektörleri güncellemesi ve yapay zeka ve dijital ekonomi gibi yükselen sektörleri desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkesin sağlamlaştırılması ve karşılıklı güvenin kademeli olarak tesis edilmesinin iki ülkenin temel ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini kaydeden Xi, diyalog ve istişare yoluyla bir çözüm bulma konusunda Kamboçya ve Tayland'ı desteklediklerini ve bu bağlamda yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Hun Manet ise Kamboçya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yıllardır verdiği özverili destek ve yardımlar için Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

Başbakan, Kamboçya'nın Tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı olduğunu belirterek, siyasi karşılıklı güveni derinleştirmek, ikili ticareti genişletmek, büyük altyapı projeleri ve diğer kilit projelerde işbirliğini ilerletmek ve telekomünikasyon dolandırıcılığıyla mücadeleyi güçlendirmek üzere Çin ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Hun Manet ayrıca, Kamboçya ile Tayland arasında barış görüşmelerini aktif şekilde teşvik eden ve iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümünü destekleyen Çin'e teşekkür ederek, gerilimin düşürülmesi amacıyla diyalog ve müzakerelere bağlı kalmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua