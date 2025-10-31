Xi Jinping, APEC Zirvesinde Kanada Başbakanı ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.
GYEONGJU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi, 31 Ekim 2025. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel