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WikiLeaks Kurucusu Assange Cezaevinde Evlendi

DailyMotion.com - Güncel
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İngiltere'de tutuklu olan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, cezaevinde evlendi.

İngiltere'de tutuklu olan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, cezaevinde evlendi. 50 yaşındaki Assange'ın eşi Stella Moris, gelinliğiyle cezaevine geldi. Assange ve Stella çiftinin iki oğlu da anneleriyle birlikteydi. Moris, "Bu, bir cezaevi düğünü değil. Cezaevi duvarlarına rağmen aşkın ilanıdır" dedi. ABD, Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili gizli belgeleri sızdırma suçuyla yargılanan Assange'ın iadesini istiyor.İngiltere'de bir mahkeme iadenin önünü açarken, Assange'ın bu kararı temyiz talebi reddedildi

DailyMotion.com / Güncel

Julian Assange, Cezaevi, England, Güncel, Haberler

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