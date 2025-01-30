En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

İstanbul Valisi kararı duyurdu: Listeler belli, tek tek kapatılacak

Washington'da Uçak ve Askeri Helikopter Çarpıştı: 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Washington'da Uçak ve Askeri Helikopter Çarpıştı: 28 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Washington yakınlarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışması sonucu toplam 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazada sağ kalan olmadığı düşünülüyor. Kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopterin havada çarpışarak düştüğü kazada sağ kurtulan olmadığı düşünülüyor.

Kazayla ilgili olarak Washington'da bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly, enkazda toplamda 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklayarak, "Bu noktada, sağ kalan olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Donnelly, enkaz kaldırma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düşen yolcu uçağının Potomac Nehri'nde üç parça halinde tespit edildiğini söyledi.

Basın toplantısında söz alan American Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Robert Isom da çarpışmadan önce askeri helikopterin yolcu uçağının rotasına neden girdiğini bilmediklerini kaydetti.

Kaza

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü.

Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine yaklaşık 300 polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edilmiş, geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Yolcu uçağında bazı Artistik Buz Pateni sporcularının da bulunduğu açıklanmıştı.

Trump'tan açıklama

Kazayla ilgili yazılı açıklama yapan Trump, gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini belirtmişti.

Truth Social sosyal medya platformundan da açıklama yapan Trump, uçağın kendi rotasında piste doğru alçaldığını ifade ederek, " Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
img

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi
img

İstanbul'a kar yağacak mı? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
img

Bir şehri susuz bırakan olayda 4 eski belediye çalışanı gözaltında
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a kar yağacak mı? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

İstanbul'a kar yağacak mı? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere

Dünyaca ünlü yıldıza imzayı attırmak üzere

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.