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BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ikili ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımak ve istikrarlı, sürdürülebilir şekilde gelişmesini sağlamak üzere İngiltere ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang salı günü İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang, yılın başından bu yana iki ülke liderlerinin rehberliğinde Çin-İngiltere ilişkilerinin geliştirilmesinde olumlu ilerleme kaydedildiğini ve her iki tarafın da bu kazanımlara sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Wang, tarihin ve gerçeklerin, Çin ile İngiltere arasında uzun vadeli ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklık kurulmasının her iki ülkenin ve halklarının temel çıkarlarına hizmet ettiğini kanıtlayacağını ifade etti.

Önümüzdeki yılın Çin ile İngiltere arasında büyükelçilik düzeyindeki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, 2027'nin tarafların geçmiş başarılar üzerine yenilerini inşa ederek ikili ilişkileri geleceğe taşıması için önemli bir yıl olacağını kaydetti.

Wang, bölgesel ve küresel barış ile istikrarın korunmasında yapıcı bir rol oynamak üzere İngiltere ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Wang, tarafların iki ülke liderlerinin belirlediği yol haritasını izlemesi, üst düzey temasların bir sonraki aşamasına yönelik sağlam planlamalar yapması, çeşitli alanlardaki işbirliği potansiyelini tam olarak ortaya çıkarması ve kapsamlı stratejik ortaklıklarını sürekli olarak zenginleştirmesi gerektiğini söyledi.

Wang, İngiltere'nin tek Çin ilkesine içtenlikle bağlı kalmasını ve ikili ilişkilerin siyasi temelini koruması yönündeki temennilerini dile getirdi.

15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) dışa açılımı genişletmeyi sürdürerek iki ülke arasında tatbiki işbirliği için geniş fırsatlar yaratacaklarını belirten Wang, İngiltere'yi serbest ticaret ilkesine bağlı kalmaya, açık bir yaklaşım benimsemeye ve ülkede faaliyet gösteren Çinli işletmeler için istikrarlı bir politika ortamı ve elverişli iş koşulları sağlamaya çağırdı.

İngiltere'nin gelecek yılki G20 dönem başkanlığına yönelik çalışmalarını desteklediklerini belirten Wang, çalkantılı dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik getirmek amacıyla İngiltere ile çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Miliband ise Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirmesinden dolayı Çin'i tebrik etti. Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Miliband, yakın üst düzey temasları sürdürmeyi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmeyi, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Taiwan meselesindeki tutumlarının değişmediğini yineleyen Miliband, Çin ile iklim değişikliği ve gündemdeki uluslararası ve bölgesel sorunlar konusunda diyalog ve iletişimi güçlendirmeye, zorluklarla ortaklaşa mücadele etmeye ve dünya barışını korumaya istekli olduklarını ifade etti.

İki taraf ayrıca, Ortadoğu'daki mevcut durum, Ukrayna krizi ve diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua