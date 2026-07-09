Haberler

Volkswagen yönetimi büyük yeniden yapılanma planlarını görüşüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, ABD tarifeleri, elektrikli araçlardaki düşük kar marjları ve Çin'deki rekabet nedeniyle 2030'a kadar Almanya'da 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. CEO Oliver Blume'un dünya çapında 100 bin kişiyi işten çıkarma ve fabrikaları kapatma hedefi sendikaların tepkisini çekiyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, ABD tarifeleri, elektrikli araçlardan elde edilen düşük kar marjları ve Çin'deki yoğun rekabet nedeniyle baskı altında. Şirket, 2030'a kadar Almanya'da 50 bin kişiyi işten çıkarma sürecinde. CEO Oliver Blume'un dünya çapında 100 bin kişiyi işten çıkarmayı ve üç Alman VW fabrikası ile bir Audi fabrikasını kapatmayı hedeflediği bildiriliyor. Sendikalar bu planlara karşı çıkacaklarını belirtiyor.

Volkswagen'in karmaşık bir sahiplik modeli var ve Aşağı Saksonya eyaleti kararları bloke etme gücüne sahip. Toplantıdan hemen sonra büyük bir açıklama beklenmiyor. Planlar hayata geçirilirse, VW'nin küresel işgücünde yaklaşık yüzde 15'lik bir azalma anlamına gelecek. Alman otomotiv endüstrisi genel olarak zor günler geçiriyor ve işten çıkarmalar yaygınlaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Dolandıramadığı depremzedeye öyle bir beddua etti ki vicdanları yaraladı

Dolandıramadığı depremzedeye vicdanları yaralayan beddua!
Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip öldürdü

Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip kurşun yağdırdı
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak

Avrupa'da taşlar yerinden oynayacak! Karar zirve sonrası açıklandı
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi
Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu