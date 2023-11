World of Tanks dünyası (World of Tanks, World of Tanks Blitz ve World of Tanks Modern Armor), özel bir ünlü elçiyi davet ederek kış tatilini topluluğu ile birlikte her yıl kutlama geleneğini devam ettiriyor. Bu yıl, ünlü İngiliz futbolcu ve film yıldızı Vinnie Jones, karizmatik sert adam kişiliğini World of Tanks dünyasının Şenlik Operasyonları 2024 etkinliğine getirmeye hazırlanıyor.

Vinnie Jones, World of Tanks'a geliyor!

Vinnie Jones, gizliden Noel Baba'nın tetikçisi olarak çalışıyor, "yaramazlar listesine" girenlerle uğraşıyordu. Ancak bu yıl, Vinnie ceza hediyesi vermek üzere değil istifa dilekçesini Noel Baba'ya sunmak üzere geldi. Yeni bir fırsata geçmek için görevini bırakıyor: World of Tanks'ta bir komutan olmak…. Ama önce o ve mürettebatı son bir "yaramazlar listesini" halledecek.

"Doğru duydunuz, şeker çubuklarımı tamamen bırakıp Şenlik Operasyonları 2024 için muhteşem World of Tanks oyuncularına katılıyorum" diyen Vinnie Jones, şenlik tetikçiliğini bırakıp World of Tanks Şenlik Elçisi oluyor. "Yaramazlar listesindeki insanları 'düzeltme' günlerim sona erdi. Artık bir World of Tanks komutanıyım ve bundan sonra işim 'Zilleri Şıngırdatmak' olacak!"

Steam'den World of Tanks için ücretsiz DLC sürprizi

Vinnie Jones ile tankçı garajında birlik olun. Burada en odaklanmış ve şenlikçi tankçılara sınamalar ve ödevler verecek. Bu görevleri başarıyla tamamlayan oyuncular, ünlüden esinlenen tank kaplamaları, amblemler, yazılar, çıkartmalar, madalyalar, özgün dekorasyonlar, avatarlar, vb. gibi temalı özelleştirme ögeleri kazanacak.

World of Tanks ve World of Tanks Modern Armor oyuncuları ayrıca Vinnie'yi tank mürettebatlarına katabilecek, ünlü tok sesi ile tankçılara savaşlarda destek olmasını sağlayabilecek. Şenlik Operasyonları 2024, 1 Aralık'ta başlayacak. Tüm platformlardaki World of Tanks oyuncuları bu şenlik macerasında Vinnie'ye katılabilecek. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.