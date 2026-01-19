Vietnam'da iktidardaki Komünist Parti, ülkenin yeni liderlerini seçiyor

Vietnam'da iktidardaki Vietnam Komünist Partisi (VKP), gelecek beş yılda ülkeyi yönetecek isimleri belirlemek amacıyla 14. Ulusal Kongre'yi topladı.

Vietnam'da her beş yılda bir düzenlenen kongre, ülke genelindeki 5,6 milyondan fazla parti üyesini temsilen 1586 delegenin katılımıyla başkent Hanoi'deki Ulusal Kongre Merkezi'nde başladı.

Komünist rejimle yönetilen az sayıdaki ülkeden biri olan Vietnam'ın gelecek beş yıllık siyasi ve ekonomik yol haritasının oluşturulacağı kongrede başbakan, devlet başkanı, meclis başkanı ve parti sekreteri olmak üzere 4 önemli siyasi makamın lideri belirlenecek.

Yaklaşık 200 üyeden oluşacak VKP Merkezi Komitesinin belirleneceği kongrede komitenin siyasi raporu başta olmak üzere yenilenme sürecinin 40 yıllık bilançosu, parti tüzüğünün uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler ve yeni dönem liderliğine dair belgeler onaylanacak.

Ayrıca, Vietnam'daki en yüksek karar alma mercisi olarak tanınan Politbüro'nun 17 ila 19 üyesi belirlenecek.

Vietnam Anayasası'na göre, ülkeyi yönetmekle yetkili Komünist Partinin genel sekreteri, ülkenin lideri sayılıyor. Halihazırda bu görevde bulunan To Lam'ın, 14. Ulusal Kongre'de bu pozisyon için en güçlü aday olduğu değerlendiriliyor.

To Lam'ın parti sekreterliği ile devlet başkanlığı makamlarını birleştirme olasılığı, kongrenin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Yeni dönemin öncelikleri arasında sanayinin ileri teknolojiye dayalı dönüşümü, dijitalleşme, yarı iletken üretimi gibi maddeler de bulunuyor.

Tüm üst düzey isimlerin parti içinde seçildiği sürece halkın doğrudan katılımı bulunmuyor.

14. Ulusal Kongre'nin, 25 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.