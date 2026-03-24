Vietnam'da artan yakıt fiyatları nedeniyle hava yolu şirketleri bazı uçuşları durdurmaya hazırlanıyor

Vietnam'daki hava yolu şirketleri, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle artan jet yakıtı fiyatları sebebiyle bazı uçuşlarını durdurma ve sefer sıklığını azaltma hazırlığında. Yetkililer, yakıt sıkıntısı ve maliyet artışları nedeniyle hükümetten destek talep ediyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar, havacılık sektöründeki yakıt maliyetlerini doğrudan etkilerken, yükselen fiyatlar sektör genelinde baskıya yol açıyor.

VNExpress sitesinin haberine göre Vietnam Sivil Havacılık Otoritesi Başkan Yardımcısı Do Hong Cam, yaptığı açıklamada, sınırlı yakıt arzının ülke içi hava yollarını yakıt sıkıntısı riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Do Hong Cam, "Havacılık yakıtı fiyatlarının ani yükselişi ve ciddi arz sıkıntıları nedeniyle, Vietnam merkezli hava yolları nisan başından itibaren uluslararası hatlarda yakıt ek ücreti uygulamayı planlıyor." dedi.

Vietnam Hava Yolları, 1 Nisan'dan itibaren iç hatlardaki bazı seferleri durduracak. Haftada 23 sefer de askıya alınacak.

Bamboo Airways ise yakıt fiyatlarının artmaya devam etmesi halinde yoğun saatlerdeki uçuşları korurken, bazı güzergahlarda sefer sıklığını azaltmayı planlıyor.

Bilet fiyatlarında artışların da gündemde olduğu belirtiliyor.

Artan maliyetler karşısında Vietnam'da hava yolu şirketleri, hükümetten çevre ve havacılık yakıt vergilerini azaltmasını, Güneydoğu Asya dışından alınan yakıtın ithalat vergisini kaldırmasını, vergi ödemelerini ertelemesini, faiz desteği sağlamasını, kredileri yeniden yapılandırmasını talep etti.

Malezya da 13 Mart'ta, yakıt fiyatlarının daha da artması durumunda bazı hava yolu şirketlerinin seferlerini azaltma yoluna gidebileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
