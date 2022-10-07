Video: Uzman: Çin'in Önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Dünya Genelinde Altyapı Gelişimini ve Ticareti Artırıyor

Ruanda Çin Mezunlar Derneği Başkanı Theoneste Higaniro, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, ülkelerin ekonomik entegrasyonuyla dünya genelinde altyapı gelişimini ve ticareti artırdığını belirtti.

THEONESTE HIGANIRO, Ruanda Çin Mezunlar Derneği (RCAO) Başkanı:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Çin hükümetinin Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğinde dünya genelinde altyapı gelişimi ve bölgeler arası bağlantıyı teşvik etmeye çalıştığı bir girişim. Bu, Çin'in ÇKP'si veya Çin halkının, inisiyatifle, dünya genelindeki ticaretin daha kolay hale gelmesini arzuladığı anlamına geliyor. Çünkü altyapınız geliştiğinde, ulaşımınız, kara ve deniz limanlarınız olduğunda, havalimanlarınız inşa edildiğinde ve bunlar inisiyatif aracılığıyla desteklendiğinde, ticaret daha kolay hale gelecek. Sadece Ruanda değil, Afrika ülkelerinin çoğu hala havaalanları, limanlar, yollar gibi altyapı gelişimi açısından geride. Çin hükümetiyle işbirliği yaparsak, genelde asgari faiz oranıyla altyapı geliştirmede düşük faizli krediler veriyor. Bu finansmandan faydalanabilir ve daha sonra altyapı açısından güvenli ve sürdürülebilir hale gelebiliriz. Bu yüzden ÇKP'nin dünya nüfusunun refahı konusunda öncülük ve dünyaya liderlik ettiğini düşünüyorum, çünkü bu girişim yalnızca Çinlilere veya Afrikalılara değil, tüm dünya nüfusuna fayda sağlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kigali'den bildiriyor.