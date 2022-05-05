Video: Çinli Keşif Ekibi Everest'te Aşırı Yüksek İrtifanın İnsanlar Üzerindeki Etkilerini Araştırıyor

Çin Bilimler Akademisi'de akademisyen olan Zhu Tong, kendini bir deney nesnesi olarak kullanarak 5.200 metre irtifada Everest (Qomolangma) Dağı ana dağcılık kampında aşırı yüksek irtifadaki ortamların insan sağlığı üzerinde etkilerini incelemek üzere Pazar günü ekibiyle keşif gezisine çıktı.

Araştırma, Çin'in Qinghai- Tibet Platosu hakkındaki ikinci bilimsel araştırma taraması kapsamında Everest Dağı'nda yürütülen kapsamlı bilimsel araştırma gezisinin önemli bir projesini oluşturuyor.

ZHU TONG, Çin Bilimler Akademisi'nde Akademisyen:

"İnsanların nadiren seyahat ettiği birçok zorlu yerde bilinmeyen bilimsel sorunlar; gözlemleyelim, araştıralım ve çözelim diye bizleri bekliyor. Dolayısıyla güzel manzaraya ek olarak üzerine eğilmemize değecek son derece ilginç bilimsel sorular bulunuyor."

İlk elden veriler elde etmek için doygunluk ve elektrokardiyogram izleme sensörleri giyen Zhu ve deneye katılan ekip üyeleri, Everest Dağı ana dağcılık kampı yakınlarında ileri geri yürüyüşler yaptı. Katılımcılar kendilerinin kan, idrar, tükürük, dışkı ve diğer örneklerini aldı, kan basınçlarını ölçtü ve nabız dalga hızlarını izleyerek takip eden araştırmalar için örnekler topladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shigatse'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel